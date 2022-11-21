Джокович получит рекордные в истории тенниса призовые

Серб Новак Джокович получит рекордные призовые после победы на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Восьмая ракетка мира в финале турнира, прошедшего в итальянском Турине, одержал победу над норвежцем Каспером Руудом, занимающим четвертое место в рейтинге АТР, со счетом 7:5, 6:3.

Таким образом, он повторил рекорд швейцарца Роджера Федерера по числу титулов в Итоговых турнирах ATP, он выиграл соревнование в шестой раз.

Его призовые за пять победных матчей на Итоговом турнире составят 4,74 млн долларов. Помимо этого, в копилку сербского спортсмена отправятся 1 500 рейтинговых очков, благодаря чему в обновленном списке он поднимется на пятую строчку.