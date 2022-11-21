Стала известна судьба запрещенного к продаже на чемпионате мира - 2022 пива

Стала известно, как поступят с пивом, которое запретили к продаже на стадионах чемпионата мира - 2022 в Катаре. Об этом в социальных сетях сообщает компания Budweiser, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В компании заявили, что все нереализованное пиво получит страна-победитель турнира. Budweiser сопроводила пост фотографией, на которой видно множество коробок с напитком.

Напомним, 18 ноября, за два дня до старта соревнований, Международная федерация футбола (ФИФА) после консультации с властями Катара объявила о запрете на продажу пива на стадионах чемпионата мира.

Алкоголь будет доступен на территории фанатских зон, в других местах скопления болельщиков, а также на лицензированных площадках.

Чемпионат мира - 2022 стартовал 20 ноября матчем между хозяевами турнира и командой Эквадора. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу южноамериканской сборной.

Сегодня, 21 ноября, будет сыгран матч группы А Сенегал - Нидерланды (20.00 по бакинскому времени), а также две встречи квартета В Англия - Иран (17.00) и США -Уэльс (23.00).

ЧМ будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".