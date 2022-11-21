Европейские команды отказались от инклюзивных повязок на ЧМ-2022 в Катаре

Капитаны сборных семи европейских стран, участвующих в чемпионате мира по футболу в Катаре, отказались от планов надевать повязки One Love в поддержку инклюзивности после предупреждения со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) наказывать игроков желтыми карточками. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB), передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"19 сентября рабочая группа, в которую входили представители KNVB, обратилась к ФИФА с просьбой использовать капитанскую повязку One Love. Сегодня за несколько часов до первой игры ФИФА официально сообщила нам, что капитан получит желтую карточку, если наденет такую повязку. Также KNVB могла заплатить штраф за ношение повязки One Love. Это противоречит духу нашего спорта", - говорится в заявлении KNVB в Twitter.

Повязки One Love планировали использовать на чемпионате мира команды Нидерландов, Англии, Уэльса, Бельгии, Швейцарии, Германии и Дании.