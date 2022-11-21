Криштиану Роналду побил рекорд Instagram

Португальский нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду первым в мире преодолел отметку в 500 миллионов подписчиков в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В 2022 году количество подписчиков 37-летнего Роналду увеличилось на 100 млн человек.

Роналду является капитаном сборной Португалии, которая участвует в чемпионате мира в Катаре. Для него это пятое мировое первенство в карьере. Португальцы проведут первый матч на турнире с командой Ганы 24 ноября.

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского "Реала". Форвард вернулся в "Манчестер Юнайтед" летом 2021 года, также по ходу карьеры он выступал за португальский "Спортинг", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".