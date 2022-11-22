ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму на ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) вынуждает сборную Бельгии изменить дизайн выездной формы на чемпионате мира - 2022 в Катаре. Об этом сообщает ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, ФИФА потребовала убрать слово "любовь" с воротника выездной футболки бельгийцев. Решение принято за два дня до ее матча со сборной Канады в первом туре группового этапа ЧМ.

Утверждается, что в Международной федерации футбола категорически отказались обсуждать вопрос с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией, а та пока не решила, примет ли требование ФИФА.

Дизайн выездной формы стал результатом сотрудничества с Tomorrowland, фестивалем электронной музыки, который проводится в городе Бом. Слово "любовь" на воротнике не имеет никакого отношения к повязке One Love, которую ФИФА запретила надевать на игры турнира.

Еcли Бельгия уcтупит, то будет вынуждена договариватьcя c компанией adidas о cрочном изготовлении и переcылке нового комплекта экипировки в Катар.

Сборная Бельгии выступает в группе F c командами Хорватии, Марокко и Канады.