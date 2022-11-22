ЧМ-2022: Аргентина открывает счет в матче против Саудовской Аравии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил первый мяч в ворота сборной Саудовской Аравии. Месси сделал разбег и сделал паузу, посмотрев на действия Мохаммед Аль-Оваис, а затем вколотил мяч с пенальти в левый нижний угол.

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14:01

Начался матч группы C чемпионата мира между сборными Аргентины и Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az, счет в игре пока не открыт.