https://news.day.az/sport/1513374.html ЧМ-2022: Аргентина открывает счет в матче против Саудовской Аравии
ЧМ-2022: Аргентина открывает счет в матче против Саудовской Аравии
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил первый мяч в ворота сборной Саудовской Аравии. Месси сделал разбег и сделал паузу, посмотрев на действия Мохаммед Аль-Оваис, а затем вколотил мяч с пенальти в левый нижний угол.
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14:01
Начался матч группы C чемпионата мира между сборными Аргентины и Саудовской Аравии.
Как передает Day.Az, счет в игре пока не открыт.
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