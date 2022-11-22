https://news.day.az/sport/1513388.html Месси сравнялся с Роналду по голам на чемпионатах мира
Месси сравнялся с Роналду по голам на чемпионатах мира
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Саудовской Аравии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Для Месси этот гол стал 17-м на чемпионатах мира. Таким образом, он сравнялся по этому показателю с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду.
Напомним, в начале первого тайма арбитр назначил пенальти в пользу аргентинцев. Лионель Месси уверенно реализовал 11-метровый удар и открыл счет своим голам на этом турнире.
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