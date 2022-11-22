Король Саудовской Аравии объявил среду выходным днем

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил среду выходным днем по случаю победы над сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом сообщает Саудовское агентство печати.

Саудовский монарх распорядился "предоставить выходной во всех частях государственного и частного секторов, а также школьникам и студентам всех учебных заведений в королевстве".

Сборная Саудовской Аравии сенсационно одержала победу над фаворитами ЧМ-2022 со счетом 2:1. Игра прошла в городе Лусаил на стадионе "Лусаил Иконик Стэдиум" в присутствии 88 012 зрителей.

В первом тайме Лионель Месси реализовал пенальти и открыл счет в матче. На 48-й минуте форвард сборной Саудовской Аравии Салех Аль-Шехри позволил своей команде отыграться, а на 53-й минуте полузащитник Салем Аль-Давсари шикарным ударом поразил ворота сборной Аргентины и вывел сборную Саудовской Аравии вперед.

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