Король Саудовской Аравии объявил среду выходным днем
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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил среду выходным днем по случаю победы над сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС  об этом сообщает Саудовское агентство печати.

Саудовский монарх распорядился "предоставить выходной во всех частях государственного и частного секторов, а также школьникам и студентам всех учебных заведений в королевстве".

Сборная Саудовской Аравии сенсационно одержала победу над фаворитами ЧМ-2022 со счетом 2:1. Игра прошла в городе Лусаил на стадионе "Лусаил Иконик Стэдиум" в присутствии 88 012 зрителей.

В первом тайме Лионель Месси реализовал пенальти и открыл счет в матче. На 48-й минуте форвард сборной Саудовской Аравии Салех Аль-Шехри позволил своей команде отыграться, а на 53-й минуте полузащитник Салем Аль-Давсари шикарным ударом поразил ворота сборной Аргентины и вывел сборную Саудовской Аравии вперед.

Ранее российский фигурист Петр Гуменник заявил, что не исключает смены спортивного гражданства, если отстранение российских спортсменов от международных турниров будет слишком долгим.