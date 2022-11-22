Саудиты сошли с ума от победы над Аргентиной: слезы радости и издевательства над Месси

На 80-й минуте стало очевидно, что сенсация в матче Аргентина - Саудовская Аравия очень близка. Понял, что лучшее место для просмотра концовки - фанатка саудитов. Пробрался туда, когда шло уже дополнительное время. Арбитр, следуя тенденциям этого турнира, добавил восемь минут, но из-за травмы защитника игра длилась еще дольше, передает Day.Az со ссылкой на Cпорт-Экспресс.

Фанаты нервничали. Начали свистеть, когда мяч оказывался у аргентинцев. А потом все переросло в постоянный гул из-за того, что рефери не давал финальный свисток.

Дополнительное время длилось 14 минут. Когда судья конец-то завершил матч, трибуна саудитов выдохнула, а через секунду опять разгорелись эмоции. Кто-то кричал, кто-то обнимался, а другие не могли сдержать слез.

Толпа счастливых людей с песнями покидала стадион "Лусаил". Саудитов на матче было нереально много.

Отдельное внимание болельщики уделили Месси. Саудиты с насмешкой кричали: "Лео, где ты?!" и самоуверенно спрашивали: "Кто следующий?"

Другие показывали фирменное празднование Роналду и выкрикивали: "Siiii".

Честно, до этого матча чемпионат мира проходил скучно в плане зрительских эмоций. Болельщики из Саудовской Аравии зажгли от души. Пока что это главное впечатление турнира в Катаре.