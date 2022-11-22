Грязный поступок Месси на чемпионате мира

Аргентина пожаловала на катарский чемпионат мира по футболу в статусе одного из фаворитов. В стартовой игре команду из Южной Америки ожидал, казалось бы, проходной соперник в лице Саудовской Аравии.

Но азиаты доставили Месси и Ко столько проблем, что в концовке капитану "бело-голубых" пришлось пойти на отчаянный шаг, который ему долго будут припоминать.

Лионель забыл про честную игру

Эксперты в один голос утверждали, что южноамериканцы, которые считались до начала турнира фаворитами, должны разобраться с азиатскими соперниками без особых проблем.

Начало встречи складывалось для Аргентины лучше не придумаешь. Месси реализовал пенальти, назначенный за снос Леандро Паредеса в штрафной площади. Лионель в издевательской манере переиграл голкипера саудитов Мухаммеда аль-Уваиса.

Побывало в воротах Саудовской Аравии в течение 45 минут еще три мяча, но все они были отменены из-за положения вне игры. Если бы не офсайды, то ещё до перерыва "бело-голубые" могли решить судьбу противостояния.

Но всё изменилось после перерыва. За какие-то пять минут саудиты перевернули ход встречи. На 48-й минуте Салех аш-Шехри восстановил равенство в счете, а на 53-й Салем аль-Досари шикарным ударом в дальнюю "девятку" вывел саудовцев вперёд.

Аргентинцы принялись спасать игру. Они оказывали давление на соперников по всему полю, правда, до опасных моментов дело практически не доходило. Реальный шанс на ничью возник у "бело-голубых" на 5-й добавленной минуте. Вратарь Саудовской Аравии неудачно сыграл на выходе.

Пытаясь выбить мяч кулаками, он коленями со всей силы ударил по голове защитника своей команды Яссера аль-Шахрани, который не ожидал подобного развития события. 13-й номер страшно рухнул на газон, но судья не остановил игру.

У ворот возникла сутолока, мяч в которой отскочил к Месси. Лионель находился в нескольких метрах от эпизода. Он не мог не видеть произошедшего, но капитан аргентинцев не стал выбивать мяч за пределы поля. Наоборот, Лионель хотел воспользоваться ситуацией, сделал несколько финтов и попытался пробить по воротам. Лишь когда арабы отобрали у него мяч, игра остановилась, и на поле появились врачи с носилками. Травма оказалась настолько серьёзной, что Яссера пришлось уносить с поля.

В оставшееся время игроки Аргентины пытались устроить навал на ворота соперников, но забить у них так и не получилось. Встреча закончилась сенсационным поражением южноамериканцев, а поступок Месси выглядел крайне некрасивым.