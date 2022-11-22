Потасовка между защитником Саудовской Аравии и Месси

Аргентина внезапно проиграла в первом матче на ЧМ-2022, а игроки Саудовской Аравии, кажется, настолько потеряли голову от счастья и самоуверенности, что даже попытались спровоцировать Месси. Ну, по крайней мере, один игрок - защитник Али Аль-Булайхи.

В трансляцию попал эпизод сразу после гола Саудовской Аравии. Аль-Булайхи нашел на поле Лео, подошел к нему и фамильярно хлопнул по спине - а потом начал что-то выговаривать.

Судя по реакции Лео, вряд ли защитник признавался ему в любви:

Напряженный разговор продолжался больше 10 секунд:

Под конец Месси начал саркастически улыбаться. Аль-Булайхи был предельно серьезным:

Еще через секунды на помощь Лео прибежали партнеры - а сам Месси ушел прочь.