Месси выступил с заявлением после поражения Аргентины в матче с Саудовской Аравией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выступил с заявлением после поражения своей национальной команды в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Саудовской Аравией (1:2).

"Нет оправданий. Мы будем более сплочёнными, чем когда-либо. Эта команда сильна, и она это показала.

Это ситуация, с которой мы не сталкивались длительное время. Теперь сборная Аргентины должна показать, что мы - настоящая команда.

Мы должны исправить свои ошибки и попытаться добиться цели. Я в порядке, но разочарован результатом", - приводит слова Месси Daily Express и журналист Адриан Гренье в своих соцсетях.

Напомним, сегодня, 22 ноября, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу - 2022 сборная Аргентины встретилась с национальной командой Саудовской Аравии. Игра проходила на стадионе "Лусаил Айконик" и завершилась сенсационной победой саудовцев со счётом 2:1. Единственный гол аргентинцев забил именно Месси.