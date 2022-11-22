Саудиты уже угрожают Польше. Почувствовали себя хозяевами этого ЧМ?

Сборная Саудовской Аравии вынесла Аргентину со счетом 1:2. Но это вы, наверное, и без нас знаете. А пока Месси и компания сидят в раздевалке и думают над своим поведением, болельщики Саудовской Аравии празднуют.

Как передает Day.Az со ссылкой на sport 24, празднования начались еще на трибунах. После второго гола арабской команды аргентинских фанатов просто не было слышно - соперник их просто заглушил. Примерно та же история была и на выходе со стадиона. С той лишь разницей, что там аргентинцы уже даже не пытались - настроение не то.

А Саудовская Аравия заслужила свой праздник. Самой популярной кричалкой после игры была "Месси, до свидания!". Хотя болельщики, кажется, останавливаться не собираются. Некоторые из них передают привет Польше: "Кто там следующий? Левандовски? Мы идем за тобой, Левандовски! Берегись!"

В первый день турнира к атмосфере этого чемпионата мира были большие вопросы. В принципе, Катар - не самая футбольная страна, так что ничего удивительного. Но приятно, что соседи Катара по Ближнему Востоку к пожеланиям прислушались и начали исполнять. Вчера о себе заставил говорить Иран. Не в футбольном плане, а в болельщицком. Сегодня эстафета перешла к аравийцам.

С одной стороны, это логично. Болельщикам из этих стран до Дохи добираться и удобнее, и дешевле, чем для представителей Европы и обеих Америк. Но ответ от топовых сборных хотелось бы услышать. С ними чемпионат может стать еще ярче.