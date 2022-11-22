ЧМ-2022: Франция выходит вперед в матче против Австралии

Сборная Франции выходит вперед. Оливье Жиру получает точную передачу в штрафной, которую отдал Адриен Рабьо, и реализует свой момент ударом по центру ворот. Он делает счет 2:1.

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23:33

Сборная Франции сравнивает счет. Адриен Рабьо набежал на ворота и с близкого расстояния вколотил мяч в сетку ударом головой по центру. Отличную результативную передачу сделал Тео Эрнандес. 1:1.

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23:10

Неожиданный гол сборной Австралии. Мэттью Леки заметил своего партнера, им был Крэйг Гудвин, и дал ему хороший пас, после чего тот нанес голевой удар под перекладину. 0:1.

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23:01

Начался матч первого тура группы D между сборными Франции и Австралии, сообщает Day.Az.