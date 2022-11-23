Азербайджанские яхтсмены стали фаворитами турецкой регаты GARW2022

Захватывающая регата Göcek AUTUMN Race Week 2022 в очередной раз подтвердила профессионализм азербайджанских яхтсменов - членов клуба Khazri Sailing Team.

Азербайджанский клуб Khazri Sailing Team в этом году был представлен на Göcek AUTUMN Race Week 2022 двумя командами: под руководством капитанов Кирилла Ролецкого и Расима Гамидова.

Они подняли азербайджанские флаги на яхтах Х-41 FOX и Hanse50 KIA ORA, с логотипом генерального спонсора клуба - швейцарского часового бренда Ulysse Nardin - на борту.

В регате участвовало 102 яхты из 23 стран мира. Сетка лидеров менялась после каждой гонки. Азербайджанская команда, вступившая в борьбу в самом сложном дивизионе - IRC 1 Charter, - заняла 7 место с высоким гоночным баллом. И это несмотря на то, что большую часть команды составляли новички. Другая команда заняла первое место во втором этапе регаты и пятое место в в целом в дивизионе IRC2.

К сожалению, из-за непогоды были отменены две гонки, участие в которых могло бы сыграть решающую роль для реализации всего потенциала наших команд и желанной победы.

Азербайджанский клуб в этом году выступил в партнерстве со швейцарским часовым брендом Ulysse Nardin, в течение 10 лет являющимся спонсором самой престижной регаты в мире - Monaco Yacht Show. Кроме того, в составе азербайджанской команды принял участие Фарид Новрузи, амбассадор швейцарского часового бренда Ulysse Nardin в Азербайджане, альпинист и путешественник.

Если и вы хотите заниматься яхтингом и стать частью команды Khazri ST, подробности можете узнать на сайте www.yacht.az.

О бренде Ulysse Nardin

Швейцарский часовой бренд Ulysse Nardin - новатор, вдохновленный морем и движимый желанием создавать удивительные модели часов для свободных духом искателей приключений.

С первых дней своего существования история мануфактуры Ulysse Nardin неразрывно связана с океаном. Ведь страсть к яхтам и совершенству сделала этот бренд ведущим производителем навигационных приборов с 1846 года.

Ulysse Nardin является официальным спонсором яхт-шоу Монако уже более десяти лет. С 2022 года азербайджанский клуб Khazri Sailing Team также выступает в партнерстве с этим уникальным брендом.

В Азербайджане бренд Ulysse Nardin представлен в бутике Royal Collection, который также является спонсором команды Khazri Sailing Team.