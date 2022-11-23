«Ньюкасл» отказался от услуг Роналду

Главный тренер "Ньюкасл Юнайтед" Эдди Хоу заявил, что клуб не станет подписывать португальского нападающего Криштиану Роналду в статусе свободного агента, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы пытаемся обеспечить долгосрочный рост. На данный момент у нас довольно возрастной состав, нам необходимо снизить средний возраст команды.

Так что это может быть не то подписание, на которое мы рассчитываем", - приводит слова Хоу журналист Бен Якобс в социальных сетях.

22 ноября "Манчестер Юнайтед" объявил о досрочном расторжении контракта с Роналду. В заявлении клуба отмечается, что это решение было принято совместно.

Напомним, 37-летний Роналду ранее в интервью журналисту Пирсу Моргану публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику "Манчестер Юнайтед". После этого клуб принял решение досрочно разорвать соглашение с футболистом. После проведения переговоров стороны пришли к обоюдному решению пойти дальше разными путями.