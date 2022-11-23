Футболист сломал челюсть в матче с Аргентиной

Защитнику сборной Саудовской Аравии Ясиру Аль-Шахрани диагностировали перелом челюсти по итогам эпизода в матче чемпионата мира против Аргентины. Теперь футболисту предстоит перенести операцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, эпизод с получением игроком травмы произошел на шестой добавленной к матчу минуте. Саудовский оборонец получил удар в челюсть с ноги от вратаря своей же команды - тот играл на выходе и влетел коленом в лицо напарника.

После этого Аль-Шахрани рухнул на газон и лежал на нем без движения. Он потерял сознание и смог покинуть поле только на носилках. После медицинского обследования стало известно о переломе челюсти. Также у него зафиксировано раздробление нескольких костей лица и внутреннее кровотечение.

Теперь ему предстоит перенести хирургическое вмешательство. Его транспортируют в Германию, и для этого власти Саудовской Аравии распорядились предоставить частный самолет.

Напомним, что встреча завершилась сенсационной победой Саудовской Аравии над Аргентиной со счетом 2:1.