Сборная Франции лишилась еще одного игрока

Защитник сборной Франции Лукас Эрнандес получил серьезное повреждение и больше не сыграет на чемпионате мира - 2022 в Катаре, сообщает RMCSport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Футболист получил повреждение в первом матче группового этапа чемпионата мира против Австралии (4:1). Эрнандес был заменен уже на 8-й минуте поединка.

Защитник прошел обследование, после которого подтвердился предварительный диагноз о разрыве крестообразных связок правого колена.

Стоит отметить, что ранее из-за травм сборная Франции потеряла Карима Бензема и Кристофера Нкунку.

Благодаря победе французы набрали три очка и вышли в лидеры группы D. Второе и третье места занимают команды Дании и Туниса, сыгравшие ранее вничью (0:0). Замыкают таблицу австралийцы.