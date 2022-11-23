Владельцы «Манчестер Юнайтед» задумались о продаже клуба

Владельцы "Манчестер Юнайтед" - семейство Глейзеров из США - задумались о продаже клуба. Об этом сообщается на сайте команды, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В МЮ подтвердили, что совет директоров начинает процесс изучения стратегических альтернатив для клуба. "Совет директоров рассмотрит все варианты, в том числе инвестиции в клуб, продажу или другие сделки с участием клуба", - говорится в заявлении английской команды.

22 ноября "Манчестер Юнайтед" официально объявил о расторжении соглашения с форвардом Криштиану Роналду. Сообщалось, что контракт с португальцем разорвали по взаимному соглашению сторон.