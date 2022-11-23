Юные азербайджанские гимнастки, воспитанницы клуба "Оджаг Спорт" успешно выступили на международном турнире "II New Look Cup", который прошел 19-20 ноября в Тбилиси (Грузия), сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам тренера по художественной гимнастике клуба "Оджаг Спорт" Симары Джафаровой, в соревновании приняли участие 14 спортсменок клуба.

"Подготовка к международному турниру в Грузии была усиленной, и дала свои плодотворные результаты. Мы гордимся нашими гимнастками, и очень рады, что они достигли высоких результатов. В Тбилиси воспитанницы клуба "Оджаг Спорт" завоевали 11 золотых, 9 - серебряных и 5 - бронзовых медалей. Три наши спортсменки трижды восходили на высшую ступень пьедестала почета. Мы благодарны за созданные условия в подготовке к турниру министерству молодежи и спорта, Федерации гимнастики Азербайджана и клубу "Оджаг Спорт", - сказала она.

Тренер подчеркнула, что ожидает от воспитанниц высоких результатов и на предстоящем 1-м Международном кубке "Оджаг" по художественной гимнастике.

"Гимнастки с большим рвением готовятся к Международному кубку "Оджаг". Надеемся, что на предстоящем соревновании они покажут хороший результат", - добавила Джафарова.