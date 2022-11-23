«Челси» не будет подписывать контракт с Роналду

Лондонский "Челси" отказался от идеи подписывать контракт с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду, который после расторжение контракта с "Манчестер Юнайтед" находится в статусе свободного агента. Об этом сообщает The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, столичный клуб рассматривает для усиления в предстоящее зимнее трансферное окно футболистов на другие позиции.

Также в клубе опасаются, что возможный приход Роналду отразится на атмосфере в раздевалке и поставит под сомнение авторитет главного тренера Грэма Поттера.

22 ноября "Манчестер Юнайтед" объявил о досрочном расторжении контракта с Роналду. В заявлении клуба отмечается, что это решение было принято совместно.

Напомним, 37-летний Роналду ранее в интервью журналисту Пирсу Моргану публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику "Манчестер Юнайтед". После этого клуб принял решение досрочно разорвать соглашение с футболистом. После проведения переговоров стороны пришли к обоюдному решению пойти дальше разными путями.