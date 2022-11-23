«Челси» не будет подписывать контракт с Роналду
Лондонский "Челси" отказался от идеи подписывать контракт с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду, который после расторжение контракта с "Манчестер Юнайтед" находится в статусе свободного агента. Об этом сообщает The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации источника, столичный клуб рассматривает для усиления в предстоящее зимнее трансферное окно футболистов на другие позиции.
Также в клубе опасаются, что возможный приход Роналду отразится на атмосфере в раздевалке и поставит под сомнение авторитет главного тренера Грэма Поттера.
22 ноября "Манчестер Юнайтед" объявил о досрочном расторжении контракта с Роналду. В заявлении клуба отмечается, что это решение было принято совместно.
Напомним, 37-летний Роналду ранее в интервью журналисту Пирсу Моргану публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику "Манчестер Юнайтед". После этого клуб принял решение досрочно разорвать соглашение с футболистом. После проведения переговоров стороны пришли к обоюдному решению пойти дальше разными путями.
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