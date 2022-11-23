"Формула-1" планирует остаться в Азербайджане

Руководство "Формулы-1" ведет переговоры о продлении контракта на проведение Гран-при Азербайджана, срок действия которого истекает в 2023 году, передает Day.Az со ссылкой на Би-би-си.

По ее данным, договор, как ожидается, продлят на 10 лет.

Отмечается, что руководство "королевских гонок" планирует провести в 2023 году шесть спринтерских гонок, в том числе впервые в Азербайджане (а также в Австрии, Бельгии, Катаре, США и Бразилии).

Согласно Би-би-си, босс "Формулы-1" Стефано Доменикали ведет переговоры с азербайджанскими властями о переносе сроков проведения Гран-при Азербайджана в 2023 году с 30 апреля на 23-е. Уточняется, что на этот шаг руководство "королевских гонок" вынуждено пойти из-за угрозы почти месячного перерыва между гонками "Формулы-1" в апреле из-за пока не объявленного, но "неизбежного", по данным Би-би-си, решения об отмене этапа в Китае, где придерживаются политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Так, в 2023 году Гран-при Австралии запланирован на 2 апреля, Гран-при Китая - на 16 апреля, а Гран-при Азербайджана - на 30 апреля. Окончательное решение по поводу переноса сроков гонки в Баку еще не принято.

"Королевские гонки" проводятся в Баку с 2016 года, с 2017 года - под названием Гран-при Азербайджана. В 2020 году этот этап чемпионата мира был отменен из-за пандемии COVID-19.