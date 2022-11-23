«Манчестер Сити» объявил о подписании нового контракта с Гвардиолой

"Манчестер Сити" на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с главным тренером Хосепом Гвардиолой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый трудовой договор заключен до конца сезона-2024/25.

"Я рад, что путешествие Пепа с нашей командой продолжится. Он уже внес серьезный вклад в успех и структуру нашего клуба. Интересно представить, что нас ждет впереди, учитывая амбиции и энергию Гвардиолы", - заявил президент клуба Халдун Халифа Аль Мубарак.

Гвардиола работает в "Манчестер Сити" уже шесть лет. В Англии ему удалось пополнить свою коллекцию трофеев в качестве тренера.

Четырежды его подопечные становились чемпионами Английской премьер-лиги (АПЛ) и один раз выиграли Кубок страны. В сезоне-2020/21 ему удалось вывести команду в финал Лиги чемпионов, где они уступили "Челси".