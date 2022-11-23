Модрич побил рекорд на ЧМ-2022

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич на чемпионате мира 2022 года стал обладателем рекорда.

Как сообщает Opta, 37-летний футболист стал первым игроком в истории, сыграв в трех разных десятилетиях на чемпионатах мира и Европы, передает Day.Az.

Модрич провел две игры на ЧМ-2006, три игры на ЧМ-2014, семь игр на ЧМ-2018, и одну (на данный момент) на ЧМ-2022.

На чемпионате Европы Модрич выступал в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах. На первых трех континентальных первенствах Модрич провел по три матча, а на последнем Евро-2020 он сыграл четыре раза.

Модрич вместе с национальной командой на прошлом мундиале в России дошел до финала, где Хорватия проиграла Франции. В том же году - 2018 - хавбек получил престижную премию "Золотой мяч".