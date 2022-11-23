Радость болельщиков Саудовской Аравии после победы над Аргентиной

Матч между сборными Саудовской Аравии и Аргентины завершился со счетом 2:1. Это пятая игра группового этапа чемпионата мира по футболу, проходящего в Катаре, и первый матч группы C.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.