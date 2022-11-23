https://news.day.az/sport/1513693.html Радость болельщиков Саудовской Аравии после победы над Аргентиной - ВИДЕО
Радость болельщиков Саудовской Аравии после победы над Аргентиной - ВИДЕО
Матч между сборными Саудовской Аравии и Аргентины завершился со счетом 2:1. Это пятая игра группового этапа чемпионата мира по футболу, проходящего в Катаре, и первый матч группы C.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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