ЧМ-2022: На мачте Испания-Коста-Рика забито 3 гола

20:30

Пенальти! Ферран Торрес (Испания) сделал разбег и сделал паузу, посмотрев на действия Кейлор Навас, а затем вколотил мяч с пенальти в левый нижний угол.

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20:20

Альба спокойно обработал мяч на левом фланге и прострелил в штрафную, где ни Кальво, ни Борхес не успели накрыть Асенсио, который пробил в правый нижний угол - Навас в прыжке зацепил мяч, но тот всё равно влетел в сетку. 2:0 в пользу Испании.

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20:10

Испания открыла счет в матче с Коста-Рикой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, Гави навесил в штрафную, мяч зацепил Кальво и удачно отскочил от него к Ольмо, который прошёл ближе к воротам и технично пробил "с носка", отправив мяч в сетку!

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20:01

Начался матч группы E чемпионата мира между сборными Испании и Коста-Рики, сообщает Day.Az.