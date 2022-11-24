https://news.day.az/sport/1513866.html На китайском ТВ приходится цензурировать трибуны с ЧМ по футболу - ВИДЕО
На китайском ТВ приходится цензурировать трибуны с ЧМ по футболу - ВИДЕО
На китайском ТВ приходится цензурировать трибуны с ЧМ по футболу.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Предположительно, это происходит из-за строгих антикоронавирусных ограничений в самом Китае. Власти не показывают своим гражданам большие скопления людей, чтобы не возникало недовольство.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре