На китайском ТВ приходится цензурировать трибуны с ЧМ по футболу.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Предположительно, это происходит из-за строгих антикоронавирусных ограничений в самом Китае. Власти не показывают своим гражданам большие скопления людей, чтобы не возникало недовольство.