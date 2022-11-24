Раскрыт тайный смысл рекламной фотографии Роналду и Месси

Раскрыт тайный смысл первой в истории совместной рекламной фотографии Криштиану Роналду и Лионеля Месси, на которой звезды футбола играют в шахматы, сообщает норвежское издание NRK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фигуры на импровизированной шахматной доске на снимке расставлены в соответствии с эпизодом игры между Магнусом Карлсеном и Хикару Накамурой, состоявшейся в 2017 году. Бренд Louis Vuitton намеренно принял решение использовать именно эту патовую ситуацию.

"Эксперт по шахматам Брюс Пандольфини, который участвовал в подготовке сериала Netflix "Ход королевы", присутствовал во время фотосессии, чтобы убедиться, что положение фигур было таким, чтобы ни Роналду, ни Месси не могли победить", - сообщил менеджер по связям с общественностью Louis Vuitton Юэн Лоусон.

Фотография Энни Лейбовиц, на которой Роналду и Месси играют в шахматы на чемодане Louis Vuitton, стала вирусной в соцсетях. За двое суток она была опубликована более 55 тыс. раз и набрала в общей сложности около 65 млн лайков. За первые 48 часов с момента публикации снимка модный дом Louis Vuitton заработал около $13,5 млн.

Спортсмены приезжали на съемочную площадку в разные дни, поэтому совместный снимок был смонтирован в программе Photoshop.