Капитан сборной Бельгии осудил акцию немцев

Капитан сборной Бельгии по футболу Эден Азар осудил акцию команды Германии с закрытыми ртами на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru его слова приводит RMC Sport.

"А после этого они проиграли. Лучше бы не делали это и победили. Мы здесь для того, чтобы играть в футбол", - заявил полузащитник. Он подчеркнул, что не собирается участвовать в политических акциях, так как хочет концентрироваться на футболе.