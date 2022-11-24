Катарская полиция предотвратила давку среди ганских болельщиков

Полиция Катара предотвратила давку около стадиона среди болельщиков сборной Ганы, пытавшихся получить бесплатные билеты на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Португалии. Как передает Day.Az об этом в четверг сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча проходит в четверг на арене "Стадион-974" в Дохе.

Перед входом на стадион представители Футбольной ассоциации Ганы раздавали бесплатные билеты, выкупленные для болельщиков. Перед стадионом возникла давка. После вмешательства полиции люди выстроились в организованные очереди.