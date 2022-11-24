Члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике выступают на высоком уровне.

Как передает Day.Az, об этом сказала в четверг Trend находящаяся с визитом в Баку болгарская гимнастка Таня Ставрева, выступавшая в составе групповой команды.

Команда, в составе которой выступала Таня Ставрева, завоевала много наград на международных соревнованиях, среди них "золото" чемпионата Европы по художественной гимнастике во Флоренции (1986 год), чемпионата мира в Варне (1987 год), чемпионата Европы в Хельсинки (1988 год) и т.д.

"Впервые нахожусь в Азербайджане, все, что вижу здесь, с кем знакомлюсь, все вызывает приятные, очень теплые впечатления. Условия, созданные в Национальной арене гимнастики в Азербайджане, направлены на обеспечение продуктивной работы как тренерского штаба, так и гимнастов", - сказала спортсменка.

Она отметила, что ее визит в Азербайджан это и деловой визит, и возможность увидеть столицу страны.

"Я много слышала о том, как профессионально, слаженно работает Федерация гимнастики Азербайджана, и вот появилась возможность воочию это увидеть. В ходе визита планирую провести мастер-класс", - добавила Ставрева.

Также она отметила, что ее связывают теплые, дружеские отношения с замминистра молодежи и спорта Азербайджана Марианой Василевой.

"Мариана Василева всегда обладала большим потенциалом, и я рада, что он находит применение и в должности замминистра. Желаю ей больших успехов в работе", - подчеркнула спортсменка.

Ставрева добавила, что видела выступления азербайджанских гимнасток во время их участия в чемпионате мира по художественной гимнастике в Болгарии.

"У азербайджанских граций хорошая подготовка. Выступления, за которыми я наблюдала, очаровали меня хореографией, красивыми костюмами гимнасток", - добавила она.