Азербайджан завоевал еще две медали на Всемирных соревнованиях

В Софии (Болгария) продолжаются Всемирные соревнования возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу с участием сборной Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, по итогам второго дня в соревновании батутистов 25-16 лет бронзу выиграл Махсуд Махсудов.

А Тофиг Алиев в зачете среди мастеров тамблинга 17-21 года стал вторым.

После двух дней в активе нашей команды два серебра и две бронзы.