https://news.day.az/sport/1514115.html Азербайджан завоевал еще две медали на Всемирных соревнованиях
Азербайджан завоевал еще две медали на Всемирных соревнованиях
В Софии (Болгария) продолжаются Всемирные соревнования возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу с участием сборной Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, по итогам второго дня в соревновании батутистов 25-16 лет бронзу выиграл Махсуд Махсудов.
А Тофиг Алиев в зачете среди мастеров тамблинга 17-21 года стал вторым.
После двух дней в активе нашей команды два серебра и две бронзы.
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