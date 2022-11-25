Скончался экс-чемпион мира по боксу
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что мексиканский боксер Мойзес Фуэнтес скончался в возрасте 37 лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Воин, который сражался до последнего вздоха. Наши соболезнования его семье и друзьям", - написал Сулейман в соцсетях.
Смерть спортсмена наступила через 13 месяцев после того, как он получил черепно‑мозговую травму в шестом раунде, проиграв нокаутом Дэвиду Куэльяру.
Фуэнтеса ввели в медикаментозную кому, чтобы уменьшить отек мозга после обнаружения тромба. Бой с Куэльяром стал первым для мексиканца за три года.
Фуэнтес начал профессиональную карьеру в 2007 году и оставался непобежденным до 2011 года. Мексиканец - бывший обладатель титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе и временного титула чемпиона мира по версии WBO в наилегчайшем весе.
В общей сложности в его активе 25 побед при семи поражениях.
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