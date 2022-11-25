Роналдо изолирован в гостинице Катара

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо, который сейчас находится в Катаре, заразился коронавирусом, сообщает Globo Esporte, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В четверг утром я проснулся с симптомами легкого гриппа. Я прошел тест на COVID-19, который дал положительный результат. Следующие пять дней я буду изолирован в гостиничном номере", - сказал Роналдо.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".

Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая в финале 2018 года обыграла в решающем матче национальную команду Хорватии (4:2).