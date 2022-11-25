Тренер сборной Бразилии о состоянии здоровья Неймара

Тренер сборной Бразилии Тите рассказал о состоянии здоровья Неймара, который получил повреждение в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против Сербии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы убеждены, что Неймар продолжит играть на чемпионате мира", - сказал Тите на пресс-конференции.

Напомним, игрок получил травму лодыжки, из-за которой покинул поле на 79-й минуте встречи. Сейчас сроки восстановления игрока не уточняются, но его партнер по команде Винисиус сообщил, что не знает степень серьезности травмы Неймара.

Встреча, прошедшая на стадионе "Лусаил Айконик", завершилась со счетом 2:0 в пользу Бразилии. Оба мяча забил нападающий Ришарлисон.

Стоит отметить, что в следующем матче Бразилия сыграет против Швейцарии. Встреча состоится 28 ноября. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени.