В Национальной арене гимнастики в Баку состоялось открытие 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии соревнований председатель правления клуба "Оджаг Спорт" Вафа Бакарова отметила, что клуб был основан в 2013 году.

Было подчеркнуто, что за этот период были проведены внутриклубные соревнования и открытые чемпионаты. Воспитанники "Оджаг Спорт" привлечены в национальные сборные по разным гимнастическим дисциплинам, а также становились призерами крупномасштабных международных соревнований.

Вафа Бакарова пожелала удачи всем участникам Международного кубка "Оджаг".

Перед стартом соревнований были представлены показательные выступления юных спортсменов.

Отметим, что 25-27 ноября клуб "Оджаг Спорт" проводит 1-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие представительницы 13 стран, которые выступают в различных возрастных категориях. Юные гимнастки выступают как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.