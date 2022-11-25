Новый запрет ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила болельщикам на стадионах проходящего в Катаре чемпионата мира использовать костюмы крестоносцев, так как это может быть воспринято как оскорбление в мусульманской стране. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом сообщила в пятницу газета The Times.

"Костюмы крестоносцев в арабском контексте могут быть оскорбительны в отношении мусульман. Поэтому наши коллеги из антидискриминационного отдела попросили болельщиков надевать [такие] вещи наизнанку или поменять одежду", - приводит издание заявление ФИФА.