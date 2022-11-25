Зарубежные делегации отмечают высокий уровень организации Международного кубка "Оджаг"

Представители зарубежных делегаций, участвующих в 1-м Международном кубке "Оджаг" по художественной гимнастике в Баку, отмечают, что соревнования организованы на высоком уровне.

Об этом сказала в пятницу Trend временно исполняющая обязанности председателя правления клуба "Оджаг Спорт" Вафа Бакарова, передает Day.Az.

"Соревнования 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике будут проходить в течение трех дней. В них участвуют представительницы 13 стран, включая Азербайджан. Участницами являются 317 гимнасток, от Азербайджана - более 200 гимнасток. Кубок проводится для юных гимнасток, самые маленькие из участниц 2016 года рождения, а старшие - 2007 года рождения. На наших соревнованиях, наряду с выступлениями гимнасток в индивидуальной программе, также представлены и групповые команды", - сказала она.

Вафа Бакарова подчеркнула, что среди участниц Кубка есть те, для кого соревнования стали первыми, а также те, кто уже имеет опыт выступлений не только на республиканских, но и на международных турнирах.

"Среди представительниц Азербайджана участвуют гимнастки, имеющие успешный опыт выступления на международных соревнованиях. Так, например, это победители и призеры международного турнира "II New Look Cup" в Тбилиси. Мы верим, что юные азербайджанские грации порадуют нас хорошим результатом на Международном кубке "Оджаг"", - добавила она.

Отметим, что 25-27 ноября клуб "Оджаг Спорт" проводит 1-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике. В соревнованиях, организованных в Национальной арене гимнастики в Баку, принимают участие представительницы 13 стран. Юные гимнастки 2007-2016 годов рождения выступают как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.