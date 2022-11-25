Игроки сборной Саудовской Аравии получат по Rolls-Royce за победу над Аргентиной

Футболисты сборной Саудовской Аравии получат по новому автомобилю за победу над Аргентиной в матче первого тура группового этапа чемпионата мира - 2022. Об этом сообщает заместитель генерального продюсера "Матч ТВ" Василий Конов в Telegram-канале со ссылкой на источники, передает Day.Az.

По информации источника, игрокам подарят по новому Rolls-Royce Phantom, стоимость которого может достигать $800 тыс.

В стартовом матче чемпионата мира Аргентина уступила Саудовской Аравии со счетом 1:2. В первом тайме Лионель Месси реализовал пенальти и открыл счет в матче. На 48-й минуте форвард сборной Саудовской Аравии Салех Аль-Шехри позволил своей команде отыграться. На 53-й минуте полузащитник Салем Аль-Давсари шикарным ударом поразил ворота сборной Аргентины и вывел сборную Саудовской Аравии вперед.