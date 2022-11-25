ЧМ-2022: Открыт счет в матче Нидерланды-Эквадор

20:09

Первый же удар в створ становится голевым! Классен здорово скинул мяч себе за спину, Гакпо освободил коридор для удара и с линии штрафной мощно зарядил в ближний угол ворот!

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20:02

Начался матч группы A чемпионата мира между сборными Нидерландов и Эквадора, передает Day.Az.