https://news.day.az/sport/1514420.html ЧМ-2022: Открыт счет в матче Нидерланды-Эквадор - ОБНОВЛЕНО
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ЧМ-2022: Открыт счет в матче Нидерланды-Эквадор - ОБНОВЛЕНО
20:09
Первый же удар в створ становится голевым! Классен здорово скинул мяч себе за спину, Гакпо освободил коридор для удара и с линии штрафной мощно зарядил в ближний угол ворот!
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20:02
Начался матч группы A чемпионата мира между сборными Нидерландов и Эквадора, передает Day.Az.
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