ЧМ-2022: Англия против США

В Катаре в рамках ЧМ-2022 стартовал матч сборных Англии и США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, матч команд, представляющих группу B, проходит на стадионе "Эль-Байт".

Стартовые составы

Англия: Джордан Пикфорд, Киран Триппьер, Джон Стоунз, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Джуд Беллингем, Деклан Райс, Мэйсон Маунт, Букайо Сака, Рахим Стерлинг, Гарри Кейн.

США: Мэтт Тёрнер, Серджино Дест, Уокер Циммерман, Тим Рим, Энтони Робинсон, Уэстон Маккенни, Тайлер Адамс, Юнус Муса, Кристиан Пулишич, Тимоти Веа, Хаджи Райт.

Сборная Англии ранее 16 раз принимала участие в чемпионатах мира. При этом выигрывали англичане только один раз - на домашнем турнире в 1966 году.