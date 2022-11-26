Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" на Всемирных соревнованиях в Болгарии

Азербайджанские гимнасты Магсуд Махсудов и Гусейн Аббасов завоевали "золото" на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), проходящих в Софии (Болгария) 23-26 ноября, сообщили Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана.

Магсуд Махсудов и Гусейн Аббасов завоевали награду в программе синхронных прыжков на батуте среди гимнастов в возрастной категории 15-16 лет.

Напомним ранее в ходе данных соревнований Тофиг Алиев, выступивший в прыжках на акробатической дорожке, завоевал серебряную медаль среди гимнастов в возрастной категории 17-21 лет, Магсуд Махсудов - "бронзу" в прыжках на батуте в возрастной категории 15-16 лет, Али Нифталиев - "серебро" в программе прыжков на батуте в возрастной категории 13-14 лет, а выступающие в программе синхронных прыжков на батуте в возрастной категории 11-12 лет Аммар Бахшалиев и Фархад Мустафаев удостоены "бронзы".