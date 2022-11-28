В сборной Бразилии по футболу появилось подозрение на вирусное заболевание

В расположении сборной Бразилии по футболу появилось подозрение на распространение вирусного заболевания. Об этом сообщает Goal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, из-за симптомов гриппа частично тренировки пропускали Лукас Пакета, Антони и Алисон. Сообщается, что футболисты готовы сыграть в матче против Швейцарии в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира - 2022 в Катаре. Также из-за травм в матче не примут участие Данило и Неймар.

Встреча между сборными Бразилии и Швейцарии пройдет 28 ноября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В матче первого тура бразильцы обыграли сборную Сербии (2:0), а Швейцария победила Камерун (1:0).

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".