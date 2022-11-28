"Манчестер Юнайтед" может подписать нападающего итальянского "Наполи" Виктора Осимхена, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

Согласно информации источника, 23-летний нигериец является одной из главных трансферных целей манкунианцев, однако в английском клубе не хотят платить за него около 100 млн евро.

Отмечается, что руководству МЮ нравятся скорость и физические данные футболиста, и они считают, что игрок готов к выступлениям в АПЛ.

В нынешнем сезоне Осимхен провел за "Наполи" 14 матчей, забил 10 мячей и отдал три результативные передачи.