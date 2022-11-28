Азербайджанские гимнастки завоевали четыре "золота" на международном соревновании

Азербайджанские гимнастки успешно выступили на международном соревновании "The Fairy Korea", прошедшем в Сеуле (Южная Корея), сообщили Day.Az в понедельник Федерации гимнастики Азербайджана.

Азербайджанская команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Наргиз Рамазанова, Фатима Мамедзаде, Захра Пашазаде, Фидан Юсифзаде, Сакина Ибрагимбейли и Лейла Алиева, завоевали "золото" в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами, а также с пятью обручами.

Грация Лейли Агазаде в программах с обручем и булавами завоевала золотые медали, за композицию с лентой удостоена "серебра", а в программе с мячом - бронзовой медали.