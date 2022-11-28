Определены победители Кубка V1 Challenge Baku

27 ноября в Баку на Площади Государственного флага прошла одна из самых интересных автомобильных гонок - дрифт-шоу V1 Challenge.

Как сообщает в понедельник Day.Az, 6 пилотов, показавших лучший результат на Кубке VI Challenge, прошли в финал. Обладателям первых 3 мест в финале был вручен кубок. Пилотам дрифт-шоу были представлены сертификаты.

Так, первое место занял Эльчин Гасанов, второе - Мурад Гасанов, третье - Адиль Ахундов. Награды победителям вручили президент Автомобильной федерации Анар Алакбаров и министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов. Обладатель первого места получил денежный приз в размере 3 тысяч манатов, второго места - 2 тысяч манатов, третьего места - одной тысячи манатов.

Победитель конкурса Эльчин Гасанов поделился своими впечатлениями о соревновании.

"Бороться было очень сложно, потому что все участники профессиональные пилоты. Более того, дождливая погода немного усложнила задачу. Я очень рад победе. Это невероятные чувства. Выражаю благодарность всем организаторам", - сказал он.

Отметим, что Кубок V1 Challenge Baku прошел при организационной поддержке Азербайджанской автомобильной федерации и Операционной компании Baku City Circuit.

Кубок Баку V1 Challenge проводится впервые, хотя до этого в нашей стране было организовано несколько гонок серии V1 Challenge. На захватывающем автоспортивном мероприятии прошли гонки на "Volkicar" и дрифт-шоу.

Соревнования с участием "Volkicar" состояли из квалификационного и финального этапов. 12 пилотов продемонстрировали свое мастерство на гоночной трассе. "Volkicar", имея мощность 115 лошадиных сил, развивает скорость до 100 км/ч за 5 секунд.

Победителей определило жюри, состоящее из местных и зарубежных специалистов. В жюри также вошли известные дрифтеры Нил Ган и Ричард Мартин.