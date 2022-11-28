ЧМ-2022: Гана увеличивает преимущество в матче против Южной Кореи - ОБНОВЛЕНО 2 - ФОТО
Гана увеличивает преимущество в матче против Южной Кореи.
Как передает Day.Az, нападающий сборной Ганы Джордан Айю своей подачей создал идеальный момент для полузащитника Мохаммеда Кудуса, которому ничего не оставалось, кроме как пробить головой с близкого расстояния мимо отыгранного голкипера в правый нижний угол. Счет 0:2.
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17:27
Гана вышла вперед в матче группы H чемпионата мира-2022 против Южной Кореи.
Как передает Day.Az, на 24-й минуте отличился центральный защитник сборной Ганы Мохаммед Салису. Он подобрал мяч на отскоке и легко переиграл кипера. Он был очень близко к воротам. Счет 0:1
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17:01
Начался матч группы Н чемпионата мира между сборными Южной Кореи и Ганы, передает Day.Az.
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