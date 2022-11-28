https://news.day.az/sport/1515089.html Восемь игр последнего тура группового этапа ЧМ-2022 будут транслироваться на этом канале
Восемь игр последнего тура группового этапа ЧМ-2022 будут транслироваться на этом канале
Игры в группах последнего тура чемпионата мира по футболу в Катаре начинаются в одно и то же время.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в компании "Общественное телерадиовещание" (İTV) Азербайджана.
Было отмечено, что İTV, обладающая эксклюзивным правом на трансляцию этого чемпионата в стране, достигла договоренности с телеканалом CBC Sport, чтобы зрители имели возможность посмотреть все игры.
Согласно договоренности, восемь игр последнего тура группового этапа будут транслироваться на канале CBC Sport на основе сублицензии, дающей право на показ.
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