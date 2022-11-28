Азербайджанские таэквондисты побили рекорд последних 15 лет на чемпионатах Европы

В столице Мальты Валлетте завершилось первенство Европы среди юниоров по таэквондо.

Как сообщили Day.Az в федерации таэквондо, в последний день соревнований сборная Азербайджана добавила в свой актив еще 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

Член сборной Элайджа Хатамли, победив всех своих соперников, завоевал титул чемпиона.

Его успех повторил и Васиф Салимов (53 кг).

Эльжан Алиев (65 кг) удостоен серебряной медали.

Еще одну награду нашей стране принес Фуад Магеррамли. Спортсмен, выступающий в весовой категории 45 кг, завершил соревнование бронзовой медалью.

Таким образом, наша сборная завершила первенство Европы с 3 золотыми, 2 серебряными и 3 бронзовыми медалями. Этот показатель является рекордом за последние 15 лет в истории азербайджанского таэквондо.

Сборная стала третьей как в мужском, так и в общекомандном зачете с 8 медалями. В составе сборной ранее золотые медали завоевала Захра Исаева (29 кг), серебряные-Хураман Джавадзаде (37 кг), бронзовые-Мехди Бадаглы (33 кг) и Бахадур Достуев (49 кг).

Отметим, что команда вернется в Баку 30 ноября.