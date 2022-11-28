Азербайджанские таэквондисты побили рекорд последних 15 лет на чемпионатах Европы
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В столице Мальты Валлетте завершилось первенство Европы среди юниоров по таэквондо.

Как сообщили Day.Az в федерации таэквондо, в последний день соревнований сборная Азербайджана добавила в свой актив еще 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

Член сборной Элайджа Хатамли, победив всех своих соперников, завоевал титул чемпиона.

Его успех повторил и Васиф Салимов (53 кг).

Эльжан Алиев (65 кг) удостоен серебряной медали.

Еще одну награду нашей стране принес Фуад Магеррамли. Спортсмен, выступающий в весовой категории 45 кг, завершил соревнование бронзовой медалью.

Таким образом, наша сборная завершила первенство Европы с 3 золотыми, 2 серебряными и 3 бронзовыми медалями. Этот показатель является рекордом за последние 15 лет в истории азербайджанского таэквондо.

Сборная стала третьей как в мужском, так и в общекомандном зачете с 8 медалями. В составе сборной ранее золотые медали завоевала Захра Исаева (29 кг), серебряные-Хураман Джавадзаде (37 кг), бронзовые-Мехди Бадаглы (33 кг) и Бахадур Достуев (49 кг).

Отметим, что команда вернется в Баку 30 ноября.

Азербайджанские таэквондисты побили рекорд последних 15 лет на чемпионатах Европы

Азербайджанские таэквондисты побили рекорд последних 15 лет на чемпионатах Европы

Азербайджанские таэквондисты побили рекорд последних 15 лет на чемпионатах Европы

Азербайджанские таэквондисты побили рекорд последних 15 лет на чемпионатах Европы