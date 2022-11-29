Выбежавшего на поле во время матча ЧМ-2022 фаната наказали

Выбежавшего на поле во время матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 20221 года в Катаре между сборными Португалии и Уругвая итальянского активиста Марио Ферри наказали. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом в Twitter сообщил журналист Sky News Роб Харрис.

Харрис рассказал, что сотрудники полиции удалили фаната с поля и увели в отделение. На данный момент мужчина освобожден, о чем было проинформировано посольство Италии. Ему запрещается посещать оставшиеся матчи чемпионата мира-2022.

Ферри выбежал на поле на 51-й минуте встречи. В руках он нес радужный флаг ЛГБТ-сообщества. На футболке итальянца было написано "Спасите Украину" и "Уважение иранским женщинам".

Встреча между Португалией и Уругваем завершилась со счетом 2:0 в пользу европейской команды. Португальцы досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира, набрав шесть очков. Уругвай располагается на третьем месте, имея в активе одно очко.